Till år 2030 vill Samsung bli världens största kontraktstillverkare (eng. foundry) av kretsar. Ett ambitiöst mål då elektronikjätten tredje kvartalet 2021 hade en marknadsandel om 17,1 procent, knappt en tredjedel av 53,1 procent för världsledande TSMC. För att komma dit luftar Samsung plånboken och gör "allt de kan" för att komma i teknisk framkant, rapporterar The Korea Herald.

Under 2021 investerade Samsung cirka 40 biljoner won (KRW), motsvarande runt 33,6 miljarder USD eller 306 miljarder kronor, i infrastruktur, minnesfabriker och kretsfabriker för kontraktstillverkning. Siffran väntas lägga sig på runt 45 biljoner won, 37,8 miljarder USD eller 345 miljarder kronor, under 2022, där tungvikten av ökningen ska handla om att få ett starkare grepp om kontraktstillverkning.

Samsung började resan som kontraktstillverkare år 2005 och avdelningen blev ett fristående företag inom konglomeratet 2017, då de hade runt 30 kunder. År 2021 var antalet över 100 kunder, att jämföra mot ungefär 500 för TSMC. Samsung är dock fortfarande nya inom vissa områden, med få kunder inom bilindustrin och AI, varför elektronikjätten ser stor tillväxtpotential. Målet för 2026 är minst 300 kunder.

Den sydkoreanska elektronikjättens ambitioner går inte obemärkta förbi TSMC, som sedan den globala kretsbristens faktum kör gasen i botten. TSMC ska som reaktion på detta utöka sina redan höga aviserade investeringar för 2022 till hela 44 miljarder USD, 400 miljarder kronor. Detta kan jämföras mot TSMC:s kapitalinvesteringar på "endast" 30 miljarder USD, 273 miljarder kronor, under förra året.

Förutom att TSMC investerar mer skiljer också vart pengarna går. TSMC utvecklar och säljer inga egna kretsar, utan använder sina fabriker uteslutande för kontraktstillverkning. Samsung å sin sida tillverkar i viss mån kretsar för eget bruk, bland annat för mobiltelefoner, och är också världens största kontraktstillverkare av minneskretsar. Stora delar av Samsungs aviserade investeringar går således inte till att ta upp kampen mot TSMC.

Förutom att öka sina kapitalinvesteringar ska Samsung arbeta för fullt på att bli världsledare inom spjutspetsteknik (eng. cutting-edge), ett område där TSMC konsekvent ligger före Samsung. Det har under ett par år rapporterats om att Samsung har problem med sin 3-nanometersteknik, men det är något de uppges ha kommit tillrätta med. Tekniken ska gå in i produktion under årets första hälft och ska ha liknande yield, antal fungerande kretsar, som bolagets 4 nanometer.

Samsungs 3-nanometersteknik ska gå in i storskalig produktion under årets första hälft och blir först ut med transistortypen Gate-All-Around (GAA). Denna ska likt tidigare skifte till idag etablerade FinFET leverera betydande framsteg sett till prestanda (klockfrekvens) och framförallt energieffektivitet, som ska bli 50 procent bättre ställt mot bolagets 5 nanometer.

Med produktioner under årets första hälft skulle de första kretsarna kunna leta sig ut på marknaden till slutet av året, vilket också är perioden då TSMC går in i produktion med sin 3-nanometersteknik. Här väntas de båda leverera olika fördelar, där TSMC tar ledartröja i transistortäthet medan Samsung med sin GAA-teknik hoppas på bättre egenskaper inom prestanda och energieffektivitet. TSMC introducerar GAA-transistorer tillsammans med sin 2-nanometersteknik först år 2025.

