Nokia har licensierat sitt varumärke till ett flertal företag under de senaste åren och nu är det dags för ännu ett företag att sätta Nokia-märket på sina produkter, nämligen franska OFF Global. Den här gången handlar det om bärbara datorer för den europeiska marknaden, samt några länder till. I dagsläget säljer redan indiska Flipkart ett flertal bärbara Nokia-datorer i Indien, som inte är relaterade till de två nya modellerna som OFF Global nu lanserar.

OFF Global använder samma namn på sina två nya modeller, nämligen Nokia Purebook, dock med suffixet Pro, något som Flipkart inte använder på sina fyra modeller. Europa får en 15,6 tum stor modell och en 17,3-tumsmodell till att börja med, där bägge modellerna har en Intel Core i3-1220P processor som enda processoralternativ i dagsläget. Andra gemensamma specifikationer är en IPS-baserad skärm med upplösning på 1 920 × 1 080 pixlar och en ljusstyrka på 250 nits.

Modellerna har även en SSD på 512 GB samt 8 GB DDR4-minne gemensamt, plus Wifi 5 och Bluetooth 5-stöd. I övrigt återfinns två USB 3.2 Type-C portar, en USB 3.2 Type-A-port, en Micro SD-kortläsare och ett 3,5 mm-uttag. Vidare inkluderas en två megapixel HD-kamera, ett bakgrundsbelyst tangentbord och en fingeravtrycksläsare med Windows Hello-stöd. Batteriet har en kapacitet på 63 wattimmar som sägs ge upp till 10 timmars användning och en laddare på 65 W inkluderas som standard.

Den mindre 15,6-tums modellen väger in på 1,7 kg och mäter in på 19,05 × 358 × 237 mm (H × B × D), medan 17,3-tumsmodellen väger 2,5 kg och är något större med sina 19,6 × 399 × 260 mm (H × B × D). Baksidan av skärmen på bägge modellerna är täckt av aluminium och själva skärmen har en skyddande glaspanel. Fyra färgalternativ kommer också att finnas, blå, mörkgrå, röd och silver. Prismässigt ska 15,6-tumsmodellen börja på 699 euro eller 7 489 kronor och 17,3-tumsmodellen är 100 euro dyrare med en prislapp på 799 euro eller cirka 8 559 kronor. Något lanseringsdatum är inte fastställt, men bägge modellerna ska finnas i handeln senare i år.