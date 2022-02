När senaste upplagan av SweClockers Live! gick av stapeln kombinerades det med en insamling till Barncancerfonden, som arbetar för att bekämpa barncancer och ge drabbade barn och deras familjer den vård och det stöd de behöver. I sändningen gästades vi även av Nathalie Hillerström från Barncancerfonden, som berättade mer om både vad donationer går till och organisationens arbete.

Spelvärlden har en viktig funktion för många barn som genomgår en behandling mot cancer vilket i perioder kan betyda att man är socialt isolerad. Därför känns det självklart att använda detta forum som ett sätt att belysa frågan och samla in viktiga medel till forskningen mot barncancer. Mer pengar krävs för att fler barn ska överleva. – Nathalie Hillerström, projektledare på Barncancerfonden.

Nu är det snart dags för ett av de evenemang Barncancerfonden anordnar, nämligen Stream of Hope. Det är en livestream där streamers och gaming-profiler tillsammans tar ett krafttag och samlar in pengar under en 13 timmar lång sändning på Twitch. I år är målet att slå föregående evenemangs insamlingsrekord på 673 530 kronor.

Evenemanget Stream of Hope livestreamas på Twitch-kanalen Stream of Hope TV, med start klockan 12:00 lördagen den 5 mars.