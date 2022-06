Sony har officiellt presenterat sin nya PC-fokuserade tillbehörsserie Inzone. Headseten i nya serien under namnen H3, H7 och H9 och till skillnad från företagets andra headset i Playstation-familjen är Inzone-enheterna fullt kompatibla med flera olika plattformar.

Samtliga headset i serien har stöd för rumsligt ljud via 360 Spatial Sound, vilket ska ge användaren en bredare ljudbild och göra det lättare att höra positionsljud i spel av olika slag. Via mjukvara är det möjligt att skräddarsy det virtuella surroundsystemet för att bättre anpassas till användaren.

Värstinglurarna i serien är Inzone H9. Headsetet är trådlöst och är utrustade med ovalt formade kåpor klädda i läder. Neodymelement på 40 mm används och Sony meddelar att företaget använt sin expertis från sina populära bluetooth-lurar för att erbjuda ett högkvalitativt ljud som ska vara detaljerat samt erbjuda djup bas.

Batteritiden ligger på upp till 32 timmar och laddning sker via USB-C. Stöd för snabbladdning finns, där 10 minuters laddning ger 60 minuters speltid.

H9 kan kopplas till valfria enheter via medföljande USB-dongel men har också stöd för bluetooth. Ljudöverföring via dongel och bluetooth kan ske simultant, vilket betyder att du kan ta ett samtal via mobiltelefonen utan att du behöver ta av dig headsetet.

Även om H9 går att använda med datorer och andra enheter får användare några extra godsaker om headsetet används med Sonys spelkonsol Playstation 5. Bland annat bättre stöd med konsolens ljudteknik Tempest 3D samt möjlighet att se volymnivå på skärmen när den justeras.

Det andra trådlösa headsetet i serien är Inzone H7 som erbjuder snarlik design som H9, fast med några skillnader. Borta är LED-lamporna vid kåpornas fäste, brusreduceringen är borta och kåpornas kuddar är klädda i nylon, istället för läder. H7 har dock lite längre batteritid och kan användas i upp till 40 timmar mellan laddningssessioner. Utöver detta har H7 samma funktionalitet som H9.

Inzone H3 är instegslurarna i serien och erbjuder en mer sparsmakad design och upplevelse jämfört med syskonen H7 och H9. H3 är ett kabelförsett headset som kan användas med en rad olika enheter via 3.5 mm-kabel alternativt datorer med medföljande USB-dongel. PC-användare kan använda mjukvaran Inzone Hub för att göra justeringar av ljudet.

Kåporna har en oval form och kuddarna är klädda i nylon som i kombination ska göra minska tryck mot huvudets sidor, samtidigt som headsetet ska erbjuda både hög stabilitet och ljudisolering. I kåporna sitter det två stycken neodym-element på 40 mm med en impendans på 35 ohm och frekvensspann på mellan 10 och 20 000 Hz.

Mikrofonen är placerad på den vänstra kåpan och kan vinklas upp för att stängas av helt. Själva armen är flexibel och kan enkelt placeras framför användarens mun och upptagningen är enkelriktad för att endast din röst ska plockas upp under spelsessioner.

Sony Inzone-headseten kommer bli tillgängliga i butik i juli. Rekommenderat pris för H9 är 3 500 kronor, H7 kommer kosta 2 700 kronor och minstingen H3 är prissatt på 1 300 kronor.