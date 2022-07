Googles lösenordshanterare har sedan länge varit tillgänglig för användare av webbläsaren Chrome samt via Android och IOS. Lösenordshanteraren har nästan lika länge fått kritik för att ha sett ut olika beroende på var funktionerna används, men med en ny uppdatering ändrar nu Google på detta.

Den största ändringen sker på designfronten där Google jobbat för att erbjuda en mer enhetlig upplevelse, oavsett om man använder lösenordshanteraren via Chrome, Android eller IOS. Andra designmässiga ändringar är att lösenordshanteraren nu grupperar användarinformation som är sparade till samma webbplats. För till exempel separata konton på Instagram, kommer lösenordshanteraren nu gruppera dessa för bättre överskådlighet.

Säkerhet är viktigt när det kommer till lösenordshantering och Google har förbättrat systemet som tar fram nya lösenord för användare. Lösenord som läckt har användare tidigare varnats om, men i samband med uppdateringarna varnar hanteraren också om svaga lösenord används, alternativt om ett lösenord används på flera tjänster. Användare på Android som får dessa varningar kommer enkelt kunna byta lösenord till tjänsterna direkt i hanteraren.

En välkommen ändring i lösenordshanteraren är att manuellt lägga till användarnamn och lösenord direkt i hanteraren, i stället för att behöva skriva in informationen på en specifik sida. Efter användarinformation har skrivits in är denna tillgänglig på alla enheter användaren är inloggad på, precis som tidigare. Utöver detta är det nu möjligt att ha en genväg till lösenordshanteraren på hemskärmen i Android, vilket betyder att användare inte behöver klicka sig in i Chrome för att få översikt över sina lösenord.

Ändringarna har implementerats i lösenordshanteraren och går att använda precis när man känner för det.

