Spelstreamingtjänsten Nvidia Geforce Now har sedan den skarpa releasen i början av 2020 fått en rad förbättringar som gjort tjänsten till en av de mer uppskattade streamingtjänsterna på marknaden. Bland annat tack vare möjligheten att spela spel användare redan äger samt låg latens. Geforce Now erbjuder en rad olika prenumerationsnivåer där spelare som betalar mer får tillgång till högre upplösning, högre FPS samt ray tracing i spel som stödjer tekniken.

Prenumeranter av den högsta nivån RTX 3080 GeForce Now har möjlighet att spela med upp till 1440p-upplösning och 120 FPS på datorer eller 4K-upplösning och 60 FPS via Nvidias TV-dosa Shield TV. För att göra detta behövs dock dedikerad mjukvara, medan webbläsarversionen varit låst till 1080p och 60 FPS. Nu har Nvidia uppdaterat tjänsten och gjort det möjligt att spela med upp till 1440p i 120fps via Googles webbläsare Chrome.

För att komma åt den högre upplösningen behöver användare gå in i inställningsmenyn i Geforce Now, klicka sig till streaming quality och sedan välja 1440p i rullisten, vilket demonstreras i bilden nedan.

Geforce Now med RTX 3080 är som sagt den högsta nivån som erbjuds och kostar 199 kronor i månaden, eller 999 kronor för ett halvår. Med prenumerationen har spelare tillgång till över 1300 olika titlar via streamingtjänsten, förutsatt att spelare äger titlarna sedan tidigare.

Har du testat Geforce Now än?