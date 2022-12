The Game Awards går av stapeln 8 december och utöver att spel som släppts under årets gång kommer hyllas får tittare även kika på en rad trailers och nyheter för kommande spel. Det hela brukar bli en riktig publikfest och förra årets upplaga hade 85 miljoner tittare världen över. Valve har berättat att de kommer krydda spelfesten genom att ge tittare möjlighet att lägga vantarna på Steam Deck helt utan kostnad.

Enligt Valve ska 100 stycken Steam Deck med 512GB lagring ges bort under showens gång och det kommer bli gåvostund varje minut. För att delta i utlottningen behöver användare endast registrera intresse via Steam och sedan hålla tummarna. För att kunna registrera sig behövs ett Steam-konto som är inte är bannat samt att något köp har skett mellan 14 november 2021 och 14 november i år. När registrering gjorts är det bara att titta på Game Awards via Steam.TV eller Game Awards-sidan på Steam.

The Game Awards har tidigare hållit på i ungefär två och en halv timme, så totalt kan det handla om runt 150 exemplar av Steam Deck som delas ut till tittarna. I och med att det lär vara runt 85 miljoner tittare även denna gång är det alltså rätt låg odds att det blir vinst i utlottningen, men då det är gratis är det ändå värt att kasta sin hatt in den virtuella ringen. Alla som registrerar får en Steam Deck-klisterlapp att applicera på sin profil, det är ju i alla fall något.

Är gratis gott?