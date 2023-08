SpaceX rymdinternet Starlink har under de senaste åren testats runt om i världen, men nu är det möjligt för oss i Sverige att lägga vantarna på den nya internetlösningen. Starlink-mottagare har blivit tillgängliga i Sverige hos återförsäljaren Clas Ohlson.

Starlink-mottagare finns tillgängliga i två olika versioner hos återförsäljaren. En konsumentvariant vid namn Starlink Residential som säljs för 5 199 kronor och ska räcka för att förse ett hushåll eller sommarstuga med internet. Utöver själva mottagaren följer även Starlink-märkt router med, vilket kopplas till mottagaren med USB-kabel. Behövs mer rejäl uppkoppling säljs även en företagsvariant för 27 999 kronor.

Utöver hårdvaran krävs Starlink-abonnemang för att kunna koppla upp sig. Priset per månad ligger på 690 kronor och det finns ingen bindningstid, vilket är optimalt om abonnemang endast behövs under korta perioder. Hantering av abonnemanget ska ske enkelt via applikation.

Enkel installation

Systemet ska enligt SpaceX vara väldigt enkelt att rigga då du endast behöver se till att mottagaren är placerad utomhus och har fri sikt mot himlen. Mottagaren är utrustad med en motor som automatiskt riktar sig till närmaste satellit.

Efter allt är installerat ska användare ha tillgång till stabilt internet med hastigheter på mellan 25 och 220 Mbps. Användare rapporterar dock att snitthastigheten ligger på runt 100 Mbps. I recensioner av Starlink får systemet tummen upp för enkel installation och att det ger internetåtkomst till avlägsna områden, men får tummen ner för pris och stabilitet.

Clas Ohlson må vara första återförsäljaren som erbjuder Starlink-produkter, men Starlink finns även tillgängligt att beställa via webbsida till ett snäppet lägre pris på 4 900 kronor.