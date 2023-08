Oneplus-medgrundaren Carl Peis nya företag Nothing har släppt både genomskinliga hörlurar och mobiltelefoner och nu är det dags för ett eget budgetmärke, CMF. I samband med en ny Nothing Community Update-video för andra kvartalet 2023 säger VD Carl Pei att det just nu inte finns mycket för konsumenter att hetsa upp sig över inom budgetsegmentet och det innehåller många falska löften, vilket företaget hoppas ändra på med CMF.

Under de senaste åren har Nothing visat att vi kan överskrida gränser inom industriell design och vi anser att vi kan göra bra design mer demokratisk och påverka fler personer. – Carl Pei, VD för Nothing.

Nothing och CMF kommer att vara helt skilda varumärken men kommer att ha en del gemensamma värderingar i form av att prioritera produkternas design och användarnas upplevelse. Detta syns exempelvis genom varumärkets namn, som enligt uppgifter till Gizmodo står "Color, Material and Finish" – färg, material och ytbehandling.

Nothing kommer framöver att fokusera på innovativ design med premiumprodukter som använder sig av den senaste tekniken. Budgetmärket CMF handlar istället om "ren och tidlös design" och en mer tillgänglig prissättning som ska göra det möjligt för fler konsumenter att få tillgång till företagets ekosystem av produkter. CMF påstår sig också erbjuda en kvalitet som är "väldigt svår att hitta inom det här prissegmentet". CMF kommer att hanteras av en separat arbetsgrupp inom företaget.

CMF lanserar sina första produkter i form av en smartklocka och ett par hörlurar någon gång senare i år. Ett dedikerat budgetmärke från Nothing antyder att företaget kan ha siktet inställt på dyrare segment, vilket skulle vara i linje med de ökade pris- och prestandaskillnaderna mellan företagets mobil Phone 1 och den nyligen lanserade Phone 2.

Tycker du att det behövs att budgetmärke som CMF?