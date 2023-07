För ett år sedan armbågade sig Oneplus-medgrundaren Carl Pei in på telefonmarknaden med Nothing Phone 1. Till skillnad från tidiga Oneplus-lurar ligger fokus inte på att bräda flaggskeppstelefoner till lägre pris. Krutet läggs istället på en utstickande och avskalad design, med ljusshow under det transparenta glaset på baksidan.

Nu avtäcker bolaget uppföljaren med det kreativa namnet Phone 2 och till det yttre är skillnaderna små ställt mot föregångaren, något Pei belyser i telefonens lanseringsvideo. Företaget menar att de vill skapa ett tydlig koppling till den första telefonen genom diskreta förändringar, där Phone 2 förfinar det mesta utan radikala ändringar.

Under utvecklingsprocessen har över 50 tillskruvade versioner tagits fram, med tillägg som en baksida med krökt glas för en mjukare övergång till enhetens sidor av aluminium. Förbättringarna som omnämns på den fronten är svåra att fånga på bild eller beskriva i en specifikationslista, varför den som är nyfiken på de mjuka värdena bör spana in de många recensioner som sjösattes vid sidan av lanseringen.

Phone 2 byter mellanklass mot fjolårets toppklass

Mer konkret är däremot att Nothing med Phone 2 skippar hårdvara från mellanklassen för att istället närma sig toppskiktet. Under huven syns förra generationens Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, som utöver ett specificerat prestandalyft om 80 procent över Phone 1 är mer energieffektiv. Även skärmen ser ett lyft med en 6,7-tums OLED-panel med maximal ljusstyrka om 1 600 nits, upplösningen 2 412 × 1 080 pixlar samt adaptiv uppdateringsfrekvens från 1 till 120 Hz.

Med 200 milliamperetimmar extra når batteriet kapacitet om 4 700 milliamperetimmar, som kombinerat med mer energieffektiv skärm och systemkrets ska ge väsentligt bättre batteritid. Batteriet kan snabbladdas upp till 45 watt via USB Type-C eller 15 watt med trådlös laddning.

Konkreta förbättringar poängteras också på kamerasidan, där sensorn som är del av frotnkameran i skärmens utskurna hål uppgraderas till 32 megapixlar. Telefonens vid- och ultravidvinkelkameror på baksidan är båda på 50 megapixlar, men här lägger Nothing fokus på mjukvarumagi – så kallad computational photography – för att vässa dynamiskt omfång och rörelseskärpa. För förstnämnda knäpper och sammanfogar Phone 2 automatiskt åtta bilder med olika exponering, medan ett förbättrat system för rörelseavläsning ska förbättra det senare.

Mer ljus och funktion i applikationer

Ljusshowen "Glyph Interface" på baksidan består hos Phone 2, men uppgraderas till fler individuella zoner för olika funktioner. De största nyheterna är ett segment som kan sammankopplas med applikationer för att visa förlopp för exempelvis en leverans eller timer. Ett annat segment kan konfigureras för att visa notiser från en utvald kontakt eller applikation.

Lamporna under den transparenta panelen sällskapas precis som hos Phone 1 av vad som ser ut som komponenter, men bortsett från spolen för trådlös laddning handlar det primärt om estetik. Att det inte är en telefon för tuffa tag understryks också i enhetens IP54-klassning, som innebär att den till skillnad från många värstingtelefoner vare sig står pall vatten eller damm i stor omfattning.

Nothing tar bort färgerna från Android

Avslutningsvis förklarar Carl Pei att de med Phone 1 och trygg hårdvara på marknaden nu också kan anpassa mjukvaran. Operativsystemet i fråga är Android 13, men med det valbara Nothing-utförandet skalas färgschemat ned till gråskala med accenter i rött. Förklaringarna bakom detta är repetition från en tidigare intervju som Pei gjorde med Forbes, nämligen att användare inte ska bombarderas av uppmärksamhetssökande applikationer.

Phone 2 kommer i svart samt vitt utförande och kan förbeställas genom Nothings webbutik. Med uppskruvade specifikationer behåller nykomlingen dock inte den förhållandevis lättsmälta prislapp som följde Phone 1. Föregångarens startpris om 5 790 kronor skruvas upp till 7 490 kronor, vilket ger 8 GB primärminne och 128 GB lagringsutrymme. 9 990 kronor är priset för 12 respektive 512 GB, medan 12 samt 256 GB kostar 8 490 kronor.