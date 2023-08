Nyligen meddelade Intel att företaget avvecklar den egna tillverkningen av riktigt små och flexibla datorer under beteckningen NUC (Next Unit of Computing), och att Asus kommer ta över både support och framtida utveckling av dess datorer.

Men Intel har inte varit ensamt om att tillverka den här typen av minimala datorer. Flera andra tillverkare gör också liknande maskiner, en del i exakt samma storlekar som Intel. Grundformen på en NUC har sedan starten varit 4 × 4 tum på bredd och djup med lite olika höjd beroende på plats för lagring. Både Intel och andra tillverkare har frångått den storleken för modeller med kraftfullare processor, men nu är Simply NUC nära att lansera en modell i standardstorlek med Intel Core i9-processor – den första sådana någonsin.

Simply NUC har inte avslöjat vilken generation eller specifik processormodell det gäller. Handlar det om trettonde generationens kretsar kan företaget välja mellan de sex modeller som utgör sortimentet som är tillägnat bärbara. Det spänner från Core i9-13900H till i9-13980HX, men med tanke på chassit är det troligast att det blir någon av de mindre strömslukande modellerna med Iris XE-grafik, eftersom det inte får plats något separat grafikkort.

Några andra detaljer om exempelvis antal Thunderbolt- och nätverkskontakter har inte heller avslöjats, men en bild avslöjar två USB-kontakter och en hörlurskontakt på framsidan.