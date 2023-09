Under natten till fredagen öppnades portarna för Bethesdas efterlängtade rymd-RPG Starfield – åtminstone för de som förbokat någon av de dyrare utgåvorna av spelet. Det dröjde dock inte länge innan det började strömma in rapporter (via Techpowerup) från användare av Intels grafikkortsfamilj Arc, där dessa har enorma svårigheter att få igång spelet.

Symptomen sträcker sig från att spelet inte startar alls, till att det står och tuggar i över en halvtimme innan det ens visar menyn. Vissa användare har lyckas komma vidare in i spelet, men har därefter mötts av grafiska artefakter och därefter krascher. Via ett inlägg på X (tidigare Twitter) meddelar Intel att de är medvetna om problemen, och arbetar på en ny drivrutin som ska åtgärda dessa.

Dessvärre väntas denna drivrutin inte landa förrän nästa vecka i samband med den breda utrullningen av spelet som sker den 6 september. Konkurrenterna AMD och Nvidia har sedan tidigare släppt drivrutiner optimerade för Starfield, där det förstnämnda företaget fick ut sin under gårdagen.

Har du testat Starfield med Intel Arc? Dela med dig av dina erfarenheter i kommentarstråden!