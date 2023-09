Bland datorentusiaster har det närmast unisont klagats högljutt över stigande priser på hårdvara, då inte minst i Sverige där en svag växelkurs är högst bidragande till utvecklingen. Det finns dock en teknik uppdelad i två kategorier som är undantag från regeln – minne av typen DRAM för DDR4 och DDR5, samt NAND-minne för SSD-lagring, där överutbud lett till priser i fritt fall.

Priskoll: SSD-enheter från 0,46 kronor per gigabyte (GB)

* Gäller aktuella butikspriser med tillgänglighet 2023-09-01

När SweClockers ser över marknadspriserna för SSD-enheter i Sverige står det klart att det nu är möjligt att köpa modeller på 1 TB för så lite som knappt 500 kronor – under 50 öre per gigabyte (GB). Då priset per kapacitetsenhet följer mer eller mindre linjärt uppåt betyder det att det är möjligt att köpa en SSD-enhet om 2 TB för cirka 1 000 kronor. Priserna kan jämföras med SweClockers priskoll för knappt halvår sedan, då en SSD-enhet på 1 TB kostade cirka 600 kronor.

Sett till vilka SSD-enheter som placerar sig i toppen av prisvärda alternativ handlar det i regel om äldre modeller med M.2-anslutning och gränssnittet PCI Express 3.0 x4. Undantag finns, som Crucial P3 och Kingston NV2, vilka använder PCI Express 4.0 x4. Dessa är förvisso snabba på pappret, men inte alltid bättre än de bättre SSD-enheterna med PCI Express 3.0. En annan observation är att äldre 2,5-tumsenheter med SATA 6,0 Gbps inte längre självklart är billigare alternativ.

Priserna kan vända uppåt mot slutet av året

Att priserna på SSD-enheter störtdyker ska tillskrivas rejäla överutbud av NAND-minneskretsar. Istället för en ekonomisk krasch under coronapandemin steg efterfrågan på elektronik och ledde till en aldrig tidigare skådad kretsbrist. Motreaktionen från industrin blev att öka produktionstakten, bygga nya fabriker och rusta upp redan befintliga. Till följd av bristen började företag också köpa in allt de kunde få tag på och hamstra kretsar.

När ekonomin sedermera vände nedåt satt minnestillverkarna på stora överlager, samtidigt som deras kunder bunkrat upp med kretsar under briståren. Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia och Western Digital har samtliga lidit stora förluster inom sina verksamheter för minnestillverkning, då inte minst på NAND-sidan där marknadens totala omsättning på mindre än ett år mer än halverades.

Nu finns indikationer om att marknaden är på väg att återhämta sig, vilket för konsumenter innebär att priserna kan väntas stiga. Branschtidningen Digitimes rapporterar att priserna för NAND-kretsar steg med knappt 10 procent under augusti månad, jämfört med juni och juli. Detta till följd av att tillverkarna under ett antal kvartal kapat rejält i produktionen för att få bukt med sina överlager.

Industrin är dock försiktigt avvaktande till utvecklingen då ytterligare prisuppgångar helt beror på efterfrågan, något det i dessa tider är svårt att sia om. Då det tar några månader för en minneskrets att nå butikshyllorna i form av en färdigställd produkt, som en SSD-enhet, kan en prisuppgång väntas göra ett avtryck först mot slutet av året eller början av 2024.