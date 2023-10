I november 2021 lanserade Netflix sina första spel, en liten samling mobilspel som släpptes för Android och IOS och ingår i det vanliga abonnemanget. Sedan dess har företaget fortsatt att släppa spel då och då, via samarbeten med bland annat Spry Fox (Triple Town, Cozy Grove), Next Games (The Walking Dead Mobile) och Night School Studio (Oxenfree).

Förra hösten meddelade Netflix att det har startat en ny spelstudio i Los Angeles ledd av före detta Overwatch-producenten Chacko Sonny som ska utveckla ett tredjepersonsrollspel för PC. Nu publicerar Wall Street Journal fler detaljer om företagets planer för mer seriöst spelande på tv och dator.

Bland annat påstår tidningen att Netflix har fört diskussioner om att licensera ett av Rockstars Grand Theft Auto-spel (GTA). Om det rör sig om ett existerande spel eller en ny kommande titel framgår inte.

Netflix tror att en utökad spelsatsning kommer göra att färre kunder säger upp sina abonnemang, då de har något annat att göra mellan säsonger i sina favoritserier. Det kan också berättiga höjda priser. Strategin har börjat ge frukt, skriver Wall Street Journal, även om det går långsamt framåt.

Ett problem för Netflix är enligt tidningen att både Apple och Google kräver att spelen laddas ner från respektive företags appbutik, och inte inifrån Netflix-applikationen. Bara hälften som trycker på länkar till spel i spelkatalogen går vidare och installerar dem. Wall Street Journal nämner det inte, men Netflix har en chans att förbättra den här delen av användarupplevelsen när EU:s förordning om digitala marknader börjar gälla fullt ut.