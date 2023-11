I mars 2022, ungefär sju år efter succétiteln The Witcher 3: Wild Hunt hade premiär, avslöjade CD Projekt Red att en ny The Witcher-titel var i görningen. Då var det fortfarande tidigt i utvecklingsfasen för spelet, som går under kodnamnet "Polaris". Nu växlar de upp takten och i en färsk kvartalsrapport framgår att fler utvecklare tillägnats den kommande titeln.

Den nya speltiteln representeras i ljusgrönt, som sedan den 31 oktober tar mest plats i diagrammet. Näst störst är en kombinerad gruppen som består av både utvecklare som arbetar med Cyberpunk 2077 och expansionen Phantom Liberty samt utvecklare som är "i en övergångsfas". Resterande är fördelade på andra mindre projekt, inklusive en remake av originalspelet och första delen av The Witcher-trilogin.

Flera år kvar innan lansering

Hittills är det väldigt lite som är känt om nästa The Witcher-spel, som trots större arbetsstyrka sannolikt dröjer flera år fram i tiden. CD Projekt Red har tidigare uttryckt att Geralts berättelse nått vägs ände i samband med The Witcher 3: Wild Hunt, men resten är höljt i dunkel. Till italienska Lega Nerd berättade spelets Game Director Sebastian Kalemba nyligen att de vill fortsätta i tidigare speltitlarnas fotspår, utan att för den sakens skull göra samma spel igen.

Eftersom spelet tar plats i en redan existerande värld och i samma universum som tidigare finns lore de vill bevara, med de möjligheter och begränsningar det innebär. Han menar att de trots det ändå vill bryta ny is. Det är flera år kvar till något nytt spel står redo och Kalemba menar att de därför måste rikta sig även till nya spelare och bygga ett nytt community.

Beskrivningarna är däremot fortsatt flytande. Studion har tidigare bekräftat att utvecklingen sker i Unreal Engine 5, men vad gäller gameplay är Kalemba vag. Han nämner att de siktar på att ge spelaren mer frihet, särskilt vad gäller att bygga sin karaktär, men förtydligar att berättelsen fortfarande följer en förutbestämd riktning.