2024 kommer att bli ett bra år för datorförsäljningen, spår researchbolaget Canalys. Efter negativa resultat både under 2022 och 2023, ser analytikerna nu positiva siffror under kommande året. Canalys tror att datorförsäljningen kommer öka med åtta procent under 2024 och då komma upp i 264 miljoner sålda exemplar. Just i Europa ser man en ökning på 7,4 procent.

Canalys har kommit fram till samma sak som Intels VD Pat Gelsinger tidigare gjort, nämligen att AI kommer "rädda" datorbranschen. Båda menar på att tillverkare av vissa datorkomponenter som till exempel processorer har fokuserat på att leverera AI-kompatibla modeller tills 2024.

Analysbolaget räknar med att år 2024 kommer den totala andelen av AI-kapabla datorer som levereras till kunder att vara cirka 19 procent. Detta innefattar då till exempel Mac med dess M-kretsar. AI har även hjälpt att utveckla hårdvaru- och mjukvaruresurser, där till exempel har Nvidia nyligen har börjat använda AI för kretsutveckling. Även framväxten av ARM-baserade enheter har gynnat försäljningen, menar analysbolaget.

Enligt Canalys kommer försäljningen även att gå med positivt resultat under 2025, för att sedan dippa igen år 2026.

Källa: Wccftech, Canalys.