Sony meddelade häromdagen att det kommer ta bort alla tv-serier och filmer från Discovery – numera en del av Warner Bros Discovery – från Playstation-kunders konton efter årsskiftet, rapporterar Business Insider.

Kunder har inte kunnat köpa några nya filmer och serier via Playstation-butiken sedan 2021, men de som redan hade köpt innehåll hade så klart räknat med att kunna fortsätta titta på det. Sony skriver att orsaken är licensavtalen med innehållsleverantörerna, men förklarar inte varför det inte har gått att förhandla sig till fortsatt tillgång för redan sålt innehåll.

Bland innehållet som snart bli otillgängligt finns bland annat Mythbusters, Deadliest Catch, Naked and Afraid, Say Yes to the Dress, Shark Week och Through the Wormhole with Morgan Freeman. Sony tog 2022 bort en rad filmer från Studio Canal med samma ursäkt. Det gällde till exempel Paddington och The Hunger Games.

Användaravtalen kunder godkänner när de köper innehåll i digitala butiker för film, musik, spel och annat har nästan alltid klausuler som ger säljaren rätt att dra tillbaka innehåll till exempel av juridiska skäl, så det finns förmodligen inte mycket drabbade kunder kan göra annat än att gnissla tänder.