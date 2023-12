Nvidia lanserade Geforce RTX 20-serien i augusti 2018 och inledde den moderna eran med ray tracing, uppskalning och andra moderna tekniker. De nya grafikkorten var de första på marknaden att kunna spåra strålar i realtid, och behövde uppskalningen för att spel med tekniken skulle kunna flyta på med tillräckligt många bilder per sekund.

När de första korten släpptes var det bara en spelutvecklare med ett spel som hade varit med under utvecklingsperioden och tagit fram ett spel som använde de nya möjligheterna: EA med Battlefield 5. Några månader senare kom Metro Exodus, sedan Shadow of the Tomb Raider och i juni 2019 lanserade Id Software Quake 2 RTX – det första spelet som använde alla de dåvarande RTX-teknikerna.

Fem år senare har antalet spel med DLSS, ray tracing och AI-förbättringar passerat 500, skriver Nvidia i ett pressmeddelande. I en infografik visar företaget siffror för hur tekniken används och dess historia. I några av de populäraste spelen med stöd för RTX har över 95 procent av spelarna aktiverat tekniken, och varje vecka spelar spelare 87 miljoner timmar med RTX påslaget i olika spel. Varje minut i Cyberpunk 2077: Phantom Liberty med RT Overdrive påslaget och 4k-upplösning genererar DLSS 43,5 miljarder pixlar.

Nvidia har lagt till nya tekniker under RTX-namnet. Senast i version 2.1 tillkom en teknik kallad Resampling Global Illumination, och företaget utlovar ytterligare nyheter snart, kanske redan nästa vecka.