Flera medier, bland annat The Verge, har rapporterat om märkliga händelser på Playstation Network. Hundratals användare har under natten till och på tisdagen rapporterat på Reddit, Twitter och i andra kanaler hur deras konton plötsligt inte går att logga in på. De flesta säger också att de när de försöker logga in får de ett meddelande om att kontot är ”permanent avstängt” för brott mot användaravtalet.

Några användare har lyckats få tag i Sonys support på telefon men får ingen hjälp. En skriver att supportpersonalen berättade att kontot var låst på grund av bedrägeri, men kunde inte säga något mer och lade strax därefter på. Andra som har försökt via chatt har också fått korthuggna svar och supportpersonalen avslutade samtalen innan de hann ställa några följdfrågor.

En del användare skriver att de har haft samma konto i många år och inte har gjort några ändringar på länge. Med så många konton plötsligt avstängda utan synbar anledning verkar det troligt att något har gått fel på Sonys sida. Den teorin stärks också av att många användare senare har rapporterat att deras konton lika oförklarligt har låsts upp igen.

Sony har hittills inte uttalat sig om rapporterna. SweClockers har sökt Playstation Sverige och kommer uppdatera artikeln om vi får svar.