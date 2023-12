Uppdatering: Flera läsare har påpekat att händelsen med Jensen Huangs mejl som refereras till nedan och ursprungligen i The New Yorker skickades för tio år sedan. Vi har missuppfattat tidslinjen som presenteras hos The New Yorker. Vi beklagar.

Merparten av Nvidias omsättning kommer idag från försäljningen av PCI-Expresskort som normalt placeras i servrar och används för avancerade AI-system som GPT, och inte främst för traditionella grafikuppgifter. Att företaget inte längre har grafikkort som sitt raison d'être tydliggörs nu av vd:n Jensen Huang, rapporterar 3D Guru.

I ett mejl till anställda på företaget skriver Jensen Huang att ”allt är på väg mot deep learning” och att Nvidia ”inte längre är ett grafikföretag”. Mejlet uppmärksammas av Nvidias marknadschef Greg Estes i ett reportage i The New Yorker.

Han skickade mejlet i fredags [24 november, reds anm.] och på måndag var vi ett AI-företag. Så snabbt gick det. – Greg Estes, marknadschef Nvidia.

3D Guru påpekar att det inte är första gången Jensen Huang har vänt på en femöring, och Nvidia-vd:n har nyligen i en intervju sagt att företaget alltid har fattat de största strategiska besluten utifrån intuition och inte någon långsiktig plan.