Året har snart passerat och med det kommer sammanfattningar. Så sökte det svenska folket under året som gått.

På frågan Hur? söktes det på hur mycket som gått att få i elstöd, hur djupt ligger Titanic, hur gamla är Marcus och Martinus, hur ofta tänker du på romarriket och hur dog Mats Löfvning?

Gällande Vad? ställdes frågorna, Vad är Hamas, Vad är Lyrik, Vad händer i Israel, Vad är Wagnergruppen och Vad betyder Slay? På frågan Varför? kom varför krigar Israel och Palestina på första plats följt av varför bojkotta Marabou, varför sjönk Estonia, varför är Australien med i Eurovision och varför mördades Tovet?

I filmväg toppade Oppenheimer, följt av Barbie, Everything Everywhere All at Once, Triangle of Sadness och Killers of the Flower Moon. På TV var The Last of Us mest populärt, följt av Händelser vid vatten, Barracuda Queens, Nattryttarna och Ondskan.

Vad gäller människor söktes det mest på David Ritschard, Loreen, Marie Bergman, Lena Endre och Andrew Tate. Enligt de svenska sökningarna mindes människor mest Patrik Grimlund, Lasse Berghagen, Matthew Perry, Mats Löfving och Tina Turner. På idrottsprofil-sidan kom David Beckham först, efter honom kom Jonna Adlerteg, Zećira Mušović, Bojan Djordjic och Sara Sjöström.För en fullständig sammanfattning se länk.

Vad har du sökt på i år?