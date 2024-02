Youtube-kanalen The Net Guy Reviews har upptäckt att flera datormodeller av märket Acemagic som säljs på Amazon och tillverkas av Shenzhen Shanminheng Technology Co., Ltd har sålts med förinstallerade skadeprogram, rapporterar Tom's Hardware.

Först upptäckte The Net Guy Reviews skadeprogrammen i datorn Acemagic AD08, men även modellerna AD15 och S1 har haft problem med förinstallerade skadeprogram. Andra användare har också upptäckt de förinstallerade skadeprogrammen, bland annat i Acemagic AK1, och rapporterar om det i recensioner på Amazon.

Skadeprogrammen i fråga är ENDEV och EDIDEV som ingår i spionprogramfamiljerna Bladabindi och Redline. Det handlar om bakdörrar med keylogger-funktion och andra sätt att automatiskt övervaka infekterade datorer. Skadeprogrammen har installerats på både det förinstallerade Windows-systemet och i återställningsvolymen så att användare som ”fabriksåterställer” inte slipper undan.

The Net Guy Reviews säger att en representant för Acemagic ska ha varit i kontakt och påstår att felet har åtgärdats och att inga fler av företagets datorer har några skadeprogram.