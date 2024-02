Nintendo har lämnat in en stämningsansökan mot företaget Tropic Haze LLC vid en federal domstol i Rhode Island, skriver Ars Technica. Stephen Totilo var först att rapportera om nyheten. Yuzu är, för den som inte redan vet det, en populär emulator av spelkonsolen Nintendo Switch.

I stämningsansökan påstår Nintendos jurister att Yuzu (och andra emulatorer) ”förvandlar datorer till verktyg för storskaliga brott mot Nintendos och andras upphovsrätt”. Företaget pekar bland annat på att över en miljon människor laddade ned The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom innan spelet officiellt började säljas, och vill att domstolen beordrar utvecklarna att upphöra att utveckla, marknadsföra och distribuera Yuzu. Nintendo begär även minst 1,5 miljoner kronor i skadestånd.

Ars Technica har talat med flera experter och åsikterna om Nintendos chanser går isär. Advokaten Jon Loiterman säger att han tror att fallet kommer koka ner till huruvida Yuzu kan fällas för att bryta mot DMCA-lagens förbud mot att kringgå kopieringsskydd. Emulatorn innehåller inte de krypteringsnycklar som krävs för det, men Nintendos jurister har tagit fasta på den kom igång-guide som utvecklarna har publicerat och som visar steg för steg hur användare kan lägga till dessa nycklar i emulatorn för att kunna spela kopior av skyddade spel.

Problemet för Yuzu-utvecklarna, som Jon Loiterman ser det, är att de är så uppenbart medvetna om att de flesta använder emulatorn för piratkopiering. Men Nintendo har trots det en uppförsbacke då det finns ett flertal prejudikat som gör tydligt att emulatorteknik i sig inte är olagligt i USA.

Nintendo kan också få problem med Yuzus legitima användningsområden, som att köra hemmasnickrade spel och applikationer. Det gäller även emulering på dator för att kunna använda andra styrdon än vad som finns tillgängligt på Switch, då det finns ett undantag i DMCA-lagen för tillgänglighet.