CD Projekt Red har utökat teamet som jobbar med The Witcher 4, kodnamn Polaris. Nu arbetar fler än 400 utvecklare – drygt två tredjedelar av studion – med uppföljaren till The Witcher 3: Wild Hunt, avslöjade Michał Nowakowski nyligen under en resultatkonferens.

Samtidigt har teamet som arbetar med Cyberpunk 2077 krympt till 17 personer, och teamet som arbetar med The Witcher-spinoffen med kodnamnet Sirius är knappt 40 till antalet.

Krutet verkar med andra ord satsas på det fjärde The Witcher-spelet, som är i förproduktionsstadiet, med planerad produktionsstart under den andra halvan av året.

I ett PDF-dokument publicerat av CD Projekt Red går det att läsa mer om spelutvecklarens pågående spelprojekt, var de befinner sig i produktionsstadiet, och hur de 627 utvecklarna är fördelade mellan projekten.

Vad beträffar släppdatum för The Witcher 4 var Nowakowski förtegen, men poängterade att The Witcher 4 är ett ambitiöst projekt som kommer att vara banbrytande snarare än ”The Witcher 3 i ny skrud”. Sedan tidigare vet vi att spelet utvecklas i Unreal 5 och att Nowakowski i slutet av 2022 sa att spelet inte skulle släppas förrän om åtminstone tre år.