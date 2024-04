Hantering av Windows-enheter, som datorer, spelkonsoler och surfplattor, har tidigare endast varit möjligt via Microsofts webbplatser. Med kommande Windows-uppdatering blir det ändring på den punkten få Microsoft insett att användare kanske vill ha kontroll över sina enheter direkt via datorn i stället för att behöva hoppa till webbplats.

Med nya betaversionen av Windows 11, vilket du kan ansluta dig till via Windows Insider, har Microsoft lagt till möjligheten direkt via inställningar. Nya fliken i hittar du under konto-inställningar där nya tillskottet länkade enheter är valbar. I fliken ser du samtliga enheter du är inloggad på med ditt Microsoft-länkade konto och har möjlighet att ta bort sammanlänkningen, vilket kan vara bra om du har en mängd lastgamla datorer och spelkonsoler du känner att du inte längre behöver vara inloggad på.

Utöver möjligheten att koppla bort enheter från ditt konto är det även möjligt att få information om datorerna och konsolerna som serienummer, Windows-version, mängd primärminne, processor och annan information som hjälper dig identifiera enheten i fråga.

När dessa mer lättillgängliga hanteringsverktyg blir tillgängliga för skarpa versionen av Windows 11 återstår att se. Det dröjer dock sällan allt för lång tid innan funktioner som testas i beta-versionen av Windows 11 dyker upp i skarpa versionen, så väntan lär bli kortvarig.