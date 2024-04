I version 19045.4353 kommer Microsoft att börja be Windows 10-användare som är inloggade via ett lokalt konto att byta över till ett Microsoft-konto. Tidigare i veckan förhandsvisade Microsoft den kommande uppdateringen för Windows 10 via Insider Preview-versionen.

Vädjan tar formen av en notisbricka som kommer att visas i dina kontoinställningar. Enligt Neowin kommer notisen inte att synas för alla användare direkt, utan rullas ut löpande.

Du kan få bort notisen genom att gå in på Inställningar och sedan vidare till Integritet. Klicka dig sedan vidare till Allmänt för att få fram en inställning som heter Visa förslag på innehåll i inställningar. Slå av denna funktion för att få bort notisen.

Microsoft har länge varit i strid med lokala konton. Bolaget anser att det finns säkerhetsrisker i att inte koppla ett Microsoft-konto till Windows. Just nu erbjuder Microsoft inget sätt för dig att installera Windows 10 eller Windows 11 utan ett Microsoft-konto kopplat. Däremot finns det vissa metoder för att installera operativsystemen med ett lokalt konto via kommandotolken.