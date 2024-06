Elden Ring-expansionen Shadow of the Erdtree har precis släppts, och spelare har börjat utforska de nya dödliga områdena. Men för att alls kunna göra det måste spelare ha besegrat två bossar kallade Starscourge Radahn och Mohg, Lord of Blood. Statistik från Steam har visat att färre än 40 procent av alla PC-spelare hade gjort det för ett par veckor sedan.

Nu rapporter Eurogamer att många mer rutinerade spelare har börjat erbjuda mindre erfarna spelare hjälp att komma förbi det här hindret och få chans att se – och gissningsvis dö många gånger i – de nya områdena.

Spelarna samlas i Reddit-gruppen r/Beyondthefog, som beskrivs som en mötesplats där Elden Ring-spelare kan ”be om hjälp att besegra en boss eller område, eller erbjuda andra hjälp med bossar och områden”. Gruppen är full av inlägg från desperata spelare som har kört fast någonstans, även i andra delar av spelet än de som låser upp Shadow of the Erdtree.

Trots att så få spelare faktiskt kan spela den har expansionen fått ett varmt mottagande. Faktum är att recensionerna har varit så positiva att CD Projekt Red nyligen gratulerade Fromsoftware då Shadow of the Erdtree har passerat Witcher 3:s Blood and Wine som den bäst recenserade rollspelsexpansionen genom tiderna.