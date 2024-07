Nintendo meddelar att de ska släppa en laddningsdocka för Switch-kontroller, trots att konsolen är i sitt slutskede och att vi har sett tredjepartstillverkare skapa laddningsdockor för kontrollerna under åren. Med tanke på att Nintendo Switch lanserades för hela sju år sedan och att Nintendo kan visa upp Switch 2 nästa år, återstår det att se hur stort intresset blir för den nya produkten.

Till skillnad från andra trådlösa kontroller som du kan ladda med en USB Type-C-kabel, kan du endast ladda en Switch-kontroll genom att docka den i själva konsolen. Laddningsdockan har utrymme för två kontroller och kan antingen ligga ner eller stå upprätt med hjälp av ett stativ. Du kan även använda laddningsdockan för att ladda trådlösa NES-kontroller.

Laddningsdockan kommer att lanseras den 17 oktober och det är för närvarande oklart vad den kommer att kosta. Enligt The Verge kan produkten vara en del av Nintendos sista stora satsning på konsolen inför reasäsongerna i höst och jul, tillsammans med Hyrule-versionen av Switch Lite och The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, som båda släpps den 26 september.