Enligt ett rykte förra veckan kommer AMD skynda sig att bli klart med och lansera den första processorn i Ryzen 9000-serien med 3D V-Cache – Ryzen 7 9800X3D – redan i slutet av oktober. Samma läcka påstår att de övriga väntade modellerna med tekniken kommer dröja till våren.

Nya uppgifter från kinesiska Benchlife-forumet ger en ledtråd om varför AMD kan släppa just 9800X3D så mycket tidigare än 9900X3D och 9950X3D, rapporterar Tech Power Up. Enligt inlägget har AMD valt att placera extra cacheminne ovanpå båda chiplet-kretsarna, vilket med 96 MB var per chiplet blir 192 MB L3-cache för totalt 204 respektive 208 MB L2+L3-cache i de båda processorerna.

Som jämförelse har den tidigare toppmodellen Ryzen 9 7950X3D 128 MB L3-cache och totalt 144 MB L2+L3-cache. Samtliga har 1 MB L1-cache. AMD planerar enligt rapporten också att lansera Ryzen 5 9600X3D för mer budgetkänsliga spelare som vill utnyttja 3D V-Cache-teknikens förtjänster i spel.