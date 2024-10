Forskare på University of Sydney ifrågasätter nyttan med att använda ståskrivbord och varnar till och med för att det kan vara farligt att stå upp och jobba under längre perioder, skriver The Guardian.

I en ny studie, som omfattar 80 000 brittiska vuxna, har man undersökt de påstådda hälsofördelarna med ståskrivbord och kommit fram till att stående under mer än två timmar per dag inte har någon effekt för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, som stroke eller hjärtsvikt. Det kan till och med dåligt för hälsan, eftersom det innebär en ökad risk för cirkulationsproblem, där riskerna exempelvis är blodpropp och åderbråck.

Efter två timmars stående ökar risken för cirkulationsproblem med 11 procent per extra halvtimme, enligt studien. Slutsatsen är att stående inte kan kompensera för den inaktivitet som det innebär att sitta vid ett skrivbord, och därför inte är bättre för hälsan.

Goda nyheter alltså för den som inte trivs med att stå upp och jobba, eller stör sig på kontorets hurtbulle, även om det inte är bra att sitta ner långa perioder heller.

Forskarna påpekar att regelbundna pauser samt fysisk aktivitet är de enda fungerande metoderna för att undvika hälsorisker med ett stillasittande, eller stillastående, arbete.

Team stå eller sitta?