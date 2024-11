Under ett expo som ägde rum i Japan under förra veckan visade tillverkaren Silverstone upp en fysisk version av chassit FLP01. Den har tidigare enbart sett dagens ljus i form av en rendering som en del i ett aprilskämt under förra året.

Chassit har en iögonfallande retro-design och går i en matchande grå färgton. Fronten är beklädd med två stycken 5,25 tums diskettläsar-attrapper. Diskettläsarna är maskerade luckor som döljer plats för optisk läsare samt USB-portar. Designen uppges hämta inspiration från NEC PC-9800-serien som ska har varit mycket populär i hemlandet Japan.

Chassit väntas börja säljas på den japanska marknaden under första kvartalet 2025 och kosta motsvarande 1 400 kronor. Huruvida chassit börjar säljas utanför Japan är ännu oklart men förhoppningsvis letar sig denna modell eller någon annan dylik till vår del av världen. Undertecknad hoppas att Silverstone utöver den retro-grå modellen även lanserar en i klassisk "nikotin"-gul.

