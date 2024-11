Elgigantens nya betalsystem Gamepay låter dig byta in dina skins från Counter-Strike 2 till pengar som du kan använda för att köpa prylar hos återförsäljaren. Nedan ser du hur systemet fungerar.

Skärmen börjar med att visa en QR-kod som du skannar med din vanliga mobilkamera. Du får sedan en länk i webbläsaren som du kopierar och klistrar in i Steam Guard i Steam-appen för att validera dig.

Det finns vissa regler för Gamepay. Du måste vara 18 år för att använda systemet. Du kan inte lösa in skins som är värda mindre än 50 kronor och du kan endast sälja skins till ett totalt värde på 10 000. Andra föremål, som lådor, går inte att sälja. Nyligen köpta skins som inte är säljbara via Steam kan heller inte lösas in via Gamepay.

Om ditt Steam-konto möter kraven kan du välja vilka skins du vill sälja och se hur mycket de är värda.

När du har checkat ut får du en voucher som du tar till närmaste kassa för att omvandla pengarna från dina sålda skins till ett presentkort hos Elgiganten. När du fått ditt presentkort kan du börja handla fritt.

Tidigare har vi rapporterat om att företaget vill rulla ut Gamepay-stationer i sina butiker, men när det kan ske är ännu inte klart. Planen är också att utöka betalsystemet till webshoppen. Just nu går det endast att lösa in skins från Counter-Strike 2 och det är oklart om funktionen ska bli tillgänglig för andra spel.