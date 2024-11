Elgiganten introducerar Gamepay, en ny funktion som låter dig byta in skins i Counter-Strike 2 mot pengar som kan användas hos återförsäljaren. Gamepay lanseras på Dreamhack i Stockholm den 22 november och kommer till Elgigantens butiker senare. Exakt datum är ännu oklart.

– Vi fokuserar lösningen på fysisk butik - men i framtiden hoppas vi att betalmetoden ska vara lika vanlig som vilken annan betalmetod som helst, säger Linnea Cederquist, kommunikationschef på Elgiganten.

Så här gör du

För att lösa in skins går du till en Gamepay-station i en butik och loggar in. På skärmen får du en översikt över dina skins och vad de är värda. Du väljer sedan vilka skins du vill byta in, bekräftar överföringen och får ett värdebevis som du växlar mot ett presentkort i kassan. Inga transaktionsavgifter medföljer.

Du måste koppla ditt Steam-konto till en Gamepay-station och vara över 18 år för att använda funktionen. I början kommer du endast kunna byta in skins från Counter-Strike 2.