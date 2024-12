Metas innehållsmoderering har blivit för strikt och innehåll som borde ha fått vara kvar begränsas eller tas bort alltför ofta. Det medgav Nick Clegg, president för globala frågor på företaget, vid en pressträff under måndagen.

Antalet felaktiga beslut vid moderering är fortfarande för många. Det står i vägen för den yttrandefrihet vi strävar efter att skydda. – Nick Clegg

The Verge som var på plats skriver att åren under covid-19-pandemin lyftes fram som exempel på när Metas moderering på plattformar som Facebook och Instagram fungerat dåligt. Under pandemin införde Meta strikta regler som ledde till att stora mängder innehåll togs bort, vilket väckte stor kritik. Med rätta, enligt Clegg, som menar att Meta är "högst medvetna" om problemet.

Om medvetenhet kring att de egna modereringssystemen inte är perfekta faktiskt leder till förändring återstår att se. Enligt The Verge var dock Clegg självkritisk och antydde att förändringar i hur Meta modererar innehåll kan vara på gång.