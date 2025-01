Spelklassikern Tetris har gjort sig känd för att vara spelbar på nästan allting med en skärm och fram till 2023 uppgav The Tetris Company att det var det mest sålda spelet i världen. Nu har säkerhetsanalytikern Thomas Rinsma utvecklad en variant av spelet som går att köra i en PDF-fil.

Spelet är gjort med Javascript och använder sig av PDF-motorerna PDFium och PDF.js, för att väcka liv i filen. Precis som i det vanliga Tetris styr du klossarna, placerar dessa på plattformen försöker få till en hel rad. Klossarna i PDFtris är dock helt svarta istället för de klassiska färgerna, men former och spelmekanik är desamma.

Så här gör du

För att spela öppnar du den delade PDF-filen via länken som Rinsma delat. Spelet fungerar i Chromium-baserade webbläsare, som Chrome, men inte i alla PDF-läsare – exempelvis går det inte att spela via Adobe Reader. Du kan använda musen för att styra klossarna men du kan också skriva in "WASD" i input-rutan längst ner för att spela med tangentbordet.

Spelet har dessutom öppen källkod och fler detaljer finns tillgängliga på Github. Om du vill prova på spelet kan du göra det via den här länken.

Vad är ditt high score i Tetris?