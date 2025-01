Sony meddelar att de rullar tillbaka kravet på PSN-kontolänkning för vissa PC-portade Playstation-spel. Istället blir det frivilligt att ansluta ett PSN-konto, och om du gör det kan du få bonusar i form av skins eller poäng.

Det gäller de kommande datorversionerna av The Last of Us Part 2 och Spider-Man 2. Släppta titlar, som Horizon Zero Dawn och Ragnarök, ska också få möjligheten att slå av kontolänking. När är dock oklart.

– Spelarna kommer nog uppskatta valfriheten, för ingen gillar artificiella krav. Samtidigt är man fortfarande tvingad att registrera sig för att få del av allt som ingår i spelet – som man ju måste betala fullpris för. Kanske hänger kritiken kvar gällande det, säger Tomas Helenius, redaktör på FZ.

Kravet på PSN-kontolänkning blev en het potatis förra året när Sony införde det i Helldivers 2, vilket gjorde spelet otillgängligt i över 100 länder. Efter kraftiga protester drogs kravet tillbaka, och samma sak hände senare med Ghost of Tsushima på PC.

När PC-versionerna av Spider-Man 2 och The Last of Us Part 2 avtäcktes var Sonys ursprungliga plan att kräva PSN-kontolänkning även där. Sony-chefen Hiroki Totoki har förklarat att företaget vill förstå PC-spelares behov och intressen, samt att PSN-kontolänkningen var tänkt att göra live service-spel säkrare på PC.