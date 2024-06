MSI har länge varit en framstående aktör på PC-marknaden och har sedan 2000-talet levererat kompletta lösningar i form av bärbara datorer och andra enheter. Idag erbjuder företaget ett brett sortiment med allt från bärbara och stationära datorer, hela vägen till interna komponenter såsom moderkort, grafikkort och nätaggregat. Företaget har även förgrenat sig till kringutrustning, där skärmar och möss förmodligen är de mest igenkännbara segmenten.

För inte allt för länge sedan granskade jag high-end-modellen GE78 HX 13V, en dator som i mångt och mycket imponerade. Den modellen är dock nu föråldrad, och MSI vill visa upp årets kraftiga spelmaskiner. På mitt skrivbord står därför MSI Raider GE78 HX 14V – en best med 24 processorkärnor från Intel och ett Nvidia Geforce RTX 4080 för bärbara. Förbered dig med en kopp kaffe eller ett glas svalkande dryck, här ska nu klämmas på MSI senaste värstingdator!

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av MSI, som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

MSI Raider GE78 HX 14VHG-638NEU Egenskaper i testat utförande Processor Intel Core i9-14900HX

8 st. prestandakärnor

16 st. energieffektiva kärnor

24 st. kärnor totalt

32 st. trådar totalt Grafikkort Intel UHD Graphics med 16 GB delat minne

Nvidia Geforce RTX 4080 12 GB 175 watt Arbetsminne 2 × 16 (32) GB LPDDR5 5 600 MT/s

2 st. slot (max 96 GB) Skärm 17 tum 16:10

2560 × 1600 pixlar

IPS och 240 Hz Lagring 1 st. M.2 NVMe PCIe Gen 4/5 2 TB SSD Högtalare 2 st. 2-watt stereohögtare

4 st. 2-watt bashögtalare Fysiska anslutningar 1 st. USB 3.2 Gen-2 Type-C (Displayport)

1 st. USB Thunderbolt 4 Type-C (Displayport)

1 st. USB 3.2 Gen-2 med PD-laddning (Displayport)

1 st. USB 3.2 Gen-1 Type-A

1 st. USB 3.2 Gen-2 Type-A

1 st. HDMI 2.1 (8K @ 60 Hz / 4K @ 120 Hz)

1 st. RJ45 2,5 Gigabit Ethernet

1 st. SD Express kortläsare

1 st. Kombinerat mikrofon- och hörlursuttag Trådlös anslutning Intel Killer BE Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Batteri och laddning 4-cell 99,9 wattimmar batteri

330 watt strömadapter Storlek 380 × 298 × 23 – 29 mm (B × D × H) Vikt 3,1 kilogram Pris i testat utförande 45 490 kronor

MSI Raider GE78 är en dator i det absolut översta segmentet i nästan alla hänseenden. Det rör sig om en 17-tums maskin med 1600p-upplösning och IPS-skärm som drivs i 240 Hz. Utöver en på papper gediget tilltagen skärm och storlek kommer datorn med alla anslutningar som rimligen kan behövas; allt från Thunderbolt-anslutning, HDMI 2.1 och 5 stycken USB-portar. Även 2,5 gigabit-ethernet finns tillgängligt parallellt med Wi-Fi 7 och Bluetooth 5.4.

På insidan finner vi en Intel Core i9-14900HX, en processor som skryter med 24 stycken kärnor och 32 trådar fördelat över sina prestanda- och energieffektiva kärnor. För grafikrendering används ett Nvidia Geforce RTX 4080 12 GB, som har ett effekttak om 175 watt med dynamisk boost. Detta paras avslutningsvis med 32 GB RAM i 5 600 MT/s-utförande, en 2 TB NVMe PCIe-SSD, ett 99,9 wattimmar stort batteri och en laddbricka på 330 watt. Allt som allt väger paketet in på strax norr om tre kilogram, ej medräknat strömadaptern.

Möt MSI Raider GE78 HX 14V

Paketeringen är som vanligt väl tilltagen med MSI

Raider-serie av bärbara datorer. Det första jag möts av när jag väl packat upp allt är datorn i sig, där MSI-loggan stolt pryder locket ihop med en ögonfallande bakdel som kan likställas med en sportbil. Vikten och dimensionerna i allmänhet är det första jag reagerar på när jag lyfter datorn för att kolla närmare, detta är helt klart en väl tilltagen maskin.

På vänster sida kan jag se en av USB Type-C-anslutningarna, SD-läsaren och det kombinerade hörlursuttaget. Dessa löper parallellt med en stor ventilationsöppning. På höger sida finns ännu en USB Type-C-port och två stycken Type-A-anslutningar, dessa löper längs med ännu ett stort utblås. Med blicken fäst på baksidan erbjuds mer av det sportbilsaktiga utseendet, med en guldtrimmad remsa som löper längs med hela baksidan. Här infinner sig även de sista IO-anslutningarna, som inkluderar bland annat en HDMI 2.1-port, Kensington-lås och uttag för strömmatning med den medföljande 330 watt-adaptern.

Med utsidan avhandlad öppnar jag locket på datorn. Gångjärnen känns robusta och samtidigt lena, helt klart bland de bättre jag dragit fram och tillbaka. Nu möts jag av den stora skärmen med tillhörande uppsättning webbkamera och sensorer. Ett tangentbord finns också, där MSI lyckats klämma in en numpad-del och en stor trackpad alldeles under. Längs med tangentbordets sidor syns även håligheter för stereohögtalarna.

Användarupplevelsen i grova drag

Överlag är MSI Raider GE78 HX 14V en trevlig maskin, dock inte helt perfekt. Trots datorns tjocklek och vikt är den portabel nog att enkelt flytta runt i hemmets vrå, däremot är det inte en maskin som jag skulle släpa runt på dagarna i ända för skola eller jobb. Utan detta är vad som brukar kallas för en desktop replacement – en dator att hålla vid skrivbordet, på sin höjd stoppa undan i en låda eller TV-möbeln när den inte används.

Tangentbordet är mysigt att skriva likväl som att spela på. Tangenterna har en relativt kort färddistans, men känns ändå slagkraftiga och tillfredsställande, jag känner aldrig ett behov av att koppla in ett externt tangentbord. Högtalarna blir högljudda utan att skorra, samt upplever jag att den uppsättning med bas­element MSI tryckt i gör ett gott jobb vid mediakonsumtion, musiklyssnande och spelande.

Skärmen är på papper riktigt bra; med 1600p-upplösning, 16:10-format, 240 Hz bilduppdateringsfrekvens och IPS-teknik bör jag vara såld. Men det är jag inte. Skärmen lider enligt mig av extremt mycket backlight bleed (BLB), så pass att det är märkbart även i spel så fort det blir mörkare scener eller svarta kanter. Detta är ett genomgående problem för MSI, då jag upplevt detta inte bara med andra maskiner från dem, utan även med flera exemplar ur samma produktserie. Skärpning nu MSI, jag förväntar mig mer av en premium-maskin i toppsegmentet!

Mjukvara

Utöver hårdvara följer självklart lite mjukvara med också. I fallet MSI är det inte den mest avskalade upplevelsen, något som varit en genomgående trend de år jag haft privilegium att pilla på deras maskiner. Det första jag vill ha ur vägen är att Norton kommer förinstallerat, detta ryker självfallet vid första givna tillfälle. Däremot tänkte jag vi kunde kika lite närmare på MSI Center och Steelseries GG; de två programmen som enligt mig har något mervärde.

MSI Center är hjärtat i maskineriet när det kommer till att kontrollera datorn och funktionalitet knuten till prestanda. När programmet först öppnas möts jag av en landningssida där jag kan se övergripande information om datorn. Navigerar jag vidare till funktionsfliken får jag tillgång att enkelt slå av eller på MSI AI Engine, en del av mjukvaran som dynamiskt och smart väljer prestandaprofil baserat på aktuellt användarscenario. Jag kan även manuellt välja att forcera en given prestandaprofil via en underflik.

Rör jag mig vidare kommer vi till allmänna inställningar. Här kan jag göra lite smått och gott, bland annat slå av Windows-knappen på tangentbordet för att undvika oavsiktliga tryck på den, samt växla mellan två lägen för FN-raden och dess kortkommandon. Jag kan även välja att slå av eller på det dedikerade grafikkortet, eller som jag väljer att göra, låta det skötas dynamiskt i bakgrunden. Det finns massa annat att pilla på, likt automatiska uppdateringar av drivrutiner med mera, men det jag precis gått igenom är vad jag anser vara det viktigaste i sammanhanget för en speldator.

För att styra RGB-belysningen på datorn används Steelseries GG. MSI och Steelseries har ett samarbete sedan långt tillbaka, så den som läst mina tidigare tester av MSI-datorer eller för den delen ägt en egen MSI-dator bör känna igen sig rätt direkt. Utöver att styra lysdioderna på datorn går det att ställa in macro-funktioner, och för den som väljer att registrera ett konto i mjukvaran låser det upp förmågan att enkelt spela in och dela videoklipp genom Moments-funktionen.

Prestanda – Syntetiska tester

Specifikationsblad och ackompanjonsmjukvara i all ära, det viktigaste är i slutändan hur datorn presterar. För de syntetiska testerna körs en varierad testsvit med standardiserade testprogram för både processor och grafikkort. För att bedöma processorberäkningskraften kommer jag att använda mig av Cinebench 2024 och Geekbench 6, medan 3DMark-programmen körs för att bedöma den emulerade grafikkortsprestandan.

Samtliga syntetiska tester körs tre gånger i tät följd, där det sista resultatet är vad som presenteras. När det kommer till förvalda prestandaprofiler är det MSI Auto AI Engine som används om inte annat anges, samt att Windows energialternativ är inställt på Hög Prestanda. Gällande drivrutiner används den senaste versionen vid skrivtillfället, där Nvidia Geforce GRD version 555.85 gäller för grafikkortet. Ingen overlay är påslagen och inga ändringar görs utöver standardutförande för respektive test.

Syntetiska tester – Processor

Processortester Enkeltrådat Flertrådat Cinebench 2024 125 poäng 1 616 poäng Geekbench 6 2 961 poäng 17 742 poäng

Det är inte några som helst konstigheter för MSI Raider GE78 ihop med Intel Core i9-14900HX-processorn att äta sig genom testerna. När det kommer till Cinebench 2024 får jag ut dryga 125 poäng för enkeltrådat och 1 616 poäng i den flertrådade delen av testet. Geekbench 6 mäktar med 2 961 poäng i enkeltrådat, medan det flertrådade resultatet landar på 17 742 poäng. Detta faller helt i linje med den förväntade prestandan gällande Intel Core i9-14900HX.

Syntetiska tester – Grafikkort och kombinerad last

3DMark-sviten Total poäng Grafikpoäng Fire Strike Ultra 10 270p 9 955pp Time Spy Extreme 7 995p 7 725p Port Royal 10 083p - Speed Way 4 145p - Steel Nomad 3 629p -

Med blicken vänd mot grafikkretsen är det dags att damma av 3DMark-sviten. Här testar jag det mesta gällande DX11, DX12 och Ray Tracing – inte minst går purfärska 3DMark Steel Nomad varmt. Även om dessa tester inte är direkt jämförbara med hur prestanda ter sig i verkliga speltitlar, så är det återproducerbara resultat och något läsaren enkelt och direkt kan jämföra mot – både med egna maskiner samt mot andra tester av MSI Raider på nätet.

Övergripande är resultaten inte något att fnysa åt, där Fire Strike kliver över tiotusen-strecket. Time Spy snuddar på strax under 8 000 och Port Royal kliver återigen över 10 000 prickar. Speed Way och Steel Nomad landar dock runt mer blygsamma 4 100 respektive 3 600 poäng.

Nog för att resultaten inte är dåliga är de inte vad jag förväntar mig. När jag testade MSI:s föregående Raider-maskin fick jag märkbart bättre resultat, framförallt på grafikkortssidan av det hela, detta trots att båda datorerna är bestyckade med ett RTX 4080 12 GB som har ett effektuttag upp till och med 175 watt. Spontant hittar jag inte något direkt problem med varken strömbudget, klockfrekvenser eller värmeutveckling. Det kan vara såpass simpelt att maskinen jag har tillhanda dragit en nitlott när det kommer till silikonlotteriet.

Prestanda – Speltester

Med de syntetiska lasterna avhandlade är det dags att bränna igenom några riktiga spel. Samtliga tester körs med fördefinierade High-profilen om inte annat anges. Jag väljer att först testa vid ursprungsupplösningen 1600p, och sedan med uppskalningsteknik aktiverad i de titlar som erbjuder detta – då satt till Quality-läget. För spelet Cyberpunk 2077 körs en mer genomgående testsvit. Här testar jag en större blandning av olika nivåer av strålspårning (Ray Tracing, RT) vid olika fördefinierade profiler, samt med och utan Frame Generation (FG).

Spel Medel FPS DLSS / FSR Crysis Remastered – RT High 143 FPS Nej, TAA Crysis Remastered – Can It Run Crysis? 30 FPS Nej, TAA Marvel's Guardians of the Galaxy 151 FPS Nej Marvel's Guardians of the Galaxy 159 FPS Ja, DLSS Metro Exodus Enhanced 91 FPS Nej Metro Exodus Enhanced 125 FPS Ja, DLSS Metro Exodus Enhanced – Extreme 69 FPS Ja, DLSS Tiny Tinas Wonderland 112 FPS Nej, TAA Tiny Tinas Wonderland 151 FPS Ja, FSR Read Dead Redemption 2 87 FPS Nej, TAA Read Dead Redemption 2 102 FPS Ja, DLSS Returnal 106 FPS Nej Returnal – RT Epic 108 FPS Ja, DLSS

När det kommer till spelprestandan i verkliga spel försvinner de flesta orosmolnen som de syntetiska testerna först viskade om. Självklart lär jag öppna med att testa Crysis Remastered, en titel som RTX 4080 enkelt blåser igenom – åtminstone tills det att jag testar Can It Run Crysis-läget. Denna inställningsnivå får dock det bästa av system att gå på knä, vilket är lite roligt med tanke på den meme- och kultkultur som uppstod kring originalet en gång i tiden.

Metro Exodus Enhanced är lite speciellt då det i grunden är ett spel med full RT istället för klassisk rasterisering, därför valde jag att testa denna titel lite extra. Med reglaget draget till näst högsta nivån är det dock inga problem för MSI Raider GE78 att hänga med i svängarna, oberoende om uppskalningsteknik används eller ej. Däremot blir det genast lite mer tungdrivet med Extreme-läget aktiverat, DLSS blir nästan ett krav för att undvika kraftiga dippar och i snitt hålla sig över 60 FPS-gränsen.

Lite enklare och mer lättkörda titlar som Guardians of the Galaxy, Red Dead Redemption 2 och Tiny Tina's Wonderland vidhåller utan problem mycket hög bilduppdateringsfrekvens, både med och utan DLSS eller FSR aktiverat. Likaså mäktar något nyare Sony-spel som Returnal med att hålla sig vida över 60 FPS-gränsen, där snittet närmar sig 110 FPS även med alla RT-reglage draget till Epic-nivån.

Night City

Spel Medel FPS DLSS Cyberpunk 2077 - High 79 FPS Nej Cyberpunk 2077 - High 115 FPS Ja Cyberpunk 2077 - High + FG 144 FPS Ja Cyberpunk 2077 - RT Medium 56 FPS Ja Cyberpunk 2077 - RT Medium + FG 78 FPS Ja Cyberpunk 2077 - RT Overdrive + FG 59 FPS Ja

Cyberpunk 2077 är övergripande en trevlig upplevelse på MSI Raider GE78 HX 14V. Det är inte några som helst problem att spela på höga inställningar i den inbyggda upplösningen om 2560 × 1600 pixlar – även för den som inte vill använda sig av tekniker som DLSS eller Frame Generation. Jag skulle däremot rekommendera användning av just DLSS och FG; antalet artefakter är till ett minimum, och vinsterna är stora.

Utan Ray Tracing igång är det fullt möjligt att nå över 100 stadiga bildrutor per sekund, och så länge strålspårningen vidhåller en något rimlig nivå går det med enkelhet att hålla sig över den magiska 60 FPS-gränsen ihop med Frame Generation. För den som prioriterar ögongodis är det inte en dålig upplevelse heller. Reglagen kan gott skruvas i taket för den som nöjer sig med mellan 45 – 60 FPS, åtminstone med förutsättningen att DLSS och FG används.

Sammanfattning

MSI Raider GE78 HX 14V är en riktig monstermaskin när det kommer till specifikationerna. Det senaste inom processorväg erbjuds genom en Intel Core i9-14900HX, samt grafikprestanda stämplat Nvidia Geforce RTX 4080 12 GB med ett effektuttag på upp till 175 watt. Detta paras med en 17 tum stor 2560 × 1600 pixlars upplöst IPS-panel, som dessutom klarar av att drivas i 240 Hertz.

De första intrycken är goda. MSI Raider känns bastant och gedigen, med stadiga gångjärn och goda kylmöjligheter i form av stora ventilationsöppningar runtomkring hela chassit. Anslutningsmöjligheterna är väl tilltagna, med fem stycken USB-anslutningar fördelade mellan Type-A och Type-C, HDMI 2.1 och 2.5 gigabit ethernet. Batteriet ligger på smärtgränsen för flygning med sina 99,9 wattimmar och laddas med en 330 watt kraftfull strömadapter.

Dessa specifikationer ihop med en rejält tilltagen kylanordning kommer inte helt utan sina nackdelar, där den primära biten att ha i åtanke är vikten. Datorn väger in på lite mer än 3 kilogram, vilket inte är överdrivet tungt, men kanske inte något att släpa mellan kontorsmöten eller lektioner. Tangentbordet, högtalarna och styrplattan är dock riktigt bra. Aldrig infinner sig behovet att koppla in vare sig externa styrenheter eller ett par hörlurar; detta oberoende av mediakonsumtion eller spelande.

När det kommer till den faktiska prestandan blir det snabbt komplext. I ett vakuum presterar maskinen riktigt fint, framförallt processorn ligger gott inom förväntat prestandaspann. Spel bara flyter på; titlar som Cyberpunk 2077 klarar med enkelhet av att hålla sig vid 60 FPS-gränsen, och under fördelaktiga scenarier vida överstiga 100 FPS också. Jag behöver aldrig överväga att sänka inställningar eller tumma på ögongodiset. Kort sagt gör datorn det den är ämnad för – spela spel på höga detaljnivåer med god bibehållen bilduppdateringsfrekvens.

Däremot finns det två saker jag vill anmärka på; för det första presterar maskinen jag har tillhanda märkbart sämre än föregående generation av Raider GE78. Detta trots att både den tidigare 13V-versionen och den nu nyare 14V-utgåvan på papper använder samma grafikkrets (RTX 4080 12 GB 175 watt). Resultaten är utanför felmarginal, med nackdel åt den senaste iterationen. Detta kan dock komma ned till rent silikonlotteri, där antingen den nyare maskinen dragit en nitlott eller att föregående maskin jag testade hade en gyllene biljett.

Den andra biten, som gör att jag slopar att dela ut någon bemärkelse, det kommer ned till skärmpanelen. Även om skärmen på papper borde vara fantastisk, så är den inte det. Det är en mycket påtaglig mängd backlight bleed (BLB), både i skrivbordsmiljö och under spel eller vid mediakonsumtion. Detta kan hända från gång till gång med IPS-teknik. Däremot är det inte första gången jag stött på just detta problem i denna utsträckning. Jag har under andra genomgångar av MSI-datorer fått gå igenom mer än ett testexemplar, detta innan jag till slut fått ett stycke spelmaskin med enligt mig godkänd nivå av BLB och IPS Glow.

Detta är inte okej för en dator eller produktserie som kostar över 40 000 kronor, i vissa fall markant mer än så, att konsekvent uppvisa denna nivå av problematik. Det är nu dags MSI, att ni på allvar kollar över hela er QA-kedja, detta fungerar inte längre. Jag kan inte med gott samvete rekommendera en premium-produkt eller ens en produktserie som gång på gång uppvisar samma feltendenser – i denna kontext skärmpaneler som återupprepande gånger lider av kraftig BLB och påtaglig IPS Glow.

Positivt:

Känns premium i sin byggkvalité

Bra högtalare, tangentbord och styrplatta

Relativt bra prestanda

På papper riktigt bra skärm

Negativt:

Sämre prestanda än föregångaren

Skärmen uppvisar backlight bleed

MSI Raider GE78 HX 14VHG kostar i skrivande stund cirka 45 490 kronor.