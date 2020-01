Ny nätaggregatsstandard – vad är ATX12VO?

De senaste 25 åren har nätaggregat enligt standarden ATX använts för att strömmata merparten av de stationära datorerna på marknaden. Denna standard har uppdaterats ett flertal gånger sedan mitten av 1990-talet för att hänga med i utvecklingen och kraven från moderna komponenter. I grunden bygger den dock fortfarande på gamla premisser från en tid där spänningslinorna 5- och 3,3 V var de primära källorna för strömmatningen i en dator.

Sedan millennieskiftet har fokus successivt flyttats mot att primärt använda 12 V som spänning för matning till datorkomponenter, där denna i sin tur transformeras ned till lämplig spänning av moderkortet för att passa exempelvis processorn. Med allt mindre behov av spänningarna 5- och 3,3 V påbörjades därför arbetet med en ny nätaggregatsstandard som helt slopar dessa och endast tillhandahåller 12 V.

Under sommaren 2019 färdigställde Intel den nya standarden, vilken går under namnet ATX12VO (12 volt only). Den fysiska formfaktorn är oförändrad från den nuvarande ATX-standarden, vilket innebär att enheterna kan huseras i dagens chassin utan adaptrar eller dylikt. Skillnaden syns istället inuti enheten, där denna nu endast är byggd för att konvertera vägguttagets växelström till 12 V likström.

Fördelarna med att bygga nätaggregat med endast en spänningslina är dels en mycket enklare uppbyggnad, vilket borgar för bland annat lägre tillverkningskostnader men även ett mer öppet och lättkylt inre. Därtill finns det bättre potential att skapa enheter med högre verkningsgrad än tidigare utan att priserna för den delen skenar.

Att nätaggregatet inte längre tillhandahåller spänningarna 5- och 3,3 V innebär dock inte att de spänningslinorna försvinner helt och hållet från datorn, utan istället flyttas de omvandlingskomponenterna till moderkortet. Detta innebär i praktiken att exempelvis lagringsenheter och optiska enheter som fortfarande kräver 5 V-matning kommer att matas med SATA-ström från en kontakt på moderkortet.

Kontaktmässigt är mycket sig likt hos den nya nätaggregatsstandarden, där dagens PCI Express-, EPS-, och 4-pins molexkontakter lyfts över direkt från ATX. Den stora skillnaden syns i att den bulkiga 24-pinskontakten försvinner och ersätts av en betydligt nättare 10-pinsvariant. Den mindre kontakten är ett resultat av att den inte längre behöver bära spänningarna 5- och 3,3 V utan endast 12 V.

Huruvida framtidens moderkort för ATX12VO kan göras bakåtkompatibla med dagens ATX-nätaggregat är inget Intel har talat om ännu. Rent teoretiskt kan det vara möjligt med en form av adapter som konverterar 24-pinskontakten till en 10-pinsvariant, men det skulle dock behövas någon form av spänningskonvertering på vägen då dagens nätaggregat har en stand by-spänning på 5 V medan den nya standarden använder uteslutande 12 V för det ändamålet.

Enligt källor till Custom PC ska nätaggregat och moderkort framtagna för ATX12VO-standarden börja användas av OEM-marknaden och datortillverkare någon gång under år 2020. Bland nätaggregatstillverkarna är taiwanesiska FSP Group tidiga ute med enheter, vilka de också visade upp under CES 2020.

Huruvida den nya standarden kommer göra något större genomslag på entusiastmarknaden inom den närmaste tiden är i dagsläget oklart. Den största fördelen på kort sikt tycks främst handla om kostnadsoptimering för massproduktion av färdiga datorer, medan lösa lågvolymskomponenter som moderkort för entusiaster troligtvis kommer att bli dyrare på grund av de utökade delarna som krävs för spänningskonvertering.

Vad är dina spontana intryck kring den nya nätaggregatsstandarden? Dela med dig av dina åsikter i kommentarerna!