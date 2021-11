I mitten av oktober lanserade vi en ny version av SweClockers Marknad som bland annat innehöll designförändringar och ett system för att hantera budgivning smidigare. I samma uppdatering passade vi även på att strömlinjeforma skapandet av annonser.

► SweClockers Marknad 2.0 är här!

Att döma av användningsstatistik ser den nya plattformen ut att ha blivit en framgång. Vi är dock medvetna om att det finns skavanker kvar och vid introduktionen av SweClockers Marknad 2.0 lovade vi att mer var på gång. Givetvis ligger det i planerna att fila till sådant, men innan dess är det nu dags att skjuta ut ytterligare en uppdatering med nya funktioner.

Betygsättning

När du avslutar din annons kan du välja att "Ingå en affär" med en motpart på forumet. Detta ger då båda parter möjligheten att indikera för varandra att de ingår en affär och att betygsätta varandra.

Till en början visas inte betygen utåt. Detta då vi vill säkerställa och känna oss trygga i att det inte finns svagheter som gör att betygen kan manipuleras. Först när vi har en mängd betyg i systemet och har utvärderat resultaten kommer dessa även att synas på din profil i annonser.

Klicka här för detaljer kring affärer och betygsättning När du avslutar en annons kan du välja att ingå en affär med en annan medlem

När du avslutar en annons kan du ange om varan blivit såld, köpt, bytt eller skänkts bort

PM med länk till att godkänna eller neka affär skickas till medlemmen som angetts när annonsen avslutas. Detta och att ingå affär är inte obligatoriskt

PM skickas till annonsör om motparten godkänt eller nekat att en affär ingåtts

Du kan se alla dina affärer under Mina affärer

Inom 30 dagar från det att affären ingåtts kan du betygsätta motparten med 1–5 stjärnor

Genom betygsättning skapas ett snittbetyg på varje medlem. Alla betyg är tillsvidare dolda, till dess att vi har tillräckligt med data för att kunna utvärdera och för eventuella justeringar av funktionen

Bevakning av sökord

Nytt är också att kunna bevaka sökord i marknaden. Letar du till exempel efter en dator med ett Geforce RTX 3080 kan du ställa in en bevakning på "3080" i "Stationära datorer". När någon lägger upp en annons som passar in på kriteriet meddelas du via PM. Det går också att sätta upp bevakningar utan notifikationer om du föredrar det.

I den första iterationen saknar bevakningar möjligheten att använda fler än ett sökord och det går inte heller att använda bindestreck. Detta på grund av tekniska begränsningar i hur SweClockers globala sökfunktion är utformad.

Klicka här för detaljer kring affärer och betygsättning Du kan se alla dina bevakningar och skapa eller ta bort bevakningar under Mina bevakningar

Du kan skapa en bevakning på ett enstaka sökord och även filtrera på kategori och plats. Mellanslag och bindestreck fungerar ej på grund av tekniska begränsningar

Du kan ta bort och slå av bevakningar

Du får PM om en annons matchar ett av sökorden de bevakar

Buggfixar

Två av de problem som uppdagades efter förra lanseringen är nu också fixade. Det första problemet handlade om att man inte fick sedvanliga forumnotifikationer på budgivningstrådar. Det andra problemet handlade om att bud under utropspris syntes i listorna på annonser. Båda dessa har åtgärdats.

Vad händer härnäst?

Vi har nu lanserat de stora nya funktioner vi planerat för 2021. Vi fortsätter att samla feedback och titta på användarstatistik. Små justeringar och buggfixar ska vi förstås försöka att åtgärda så snabbt det går på löpande basis. Större förändringar kan dröja något mer inpå år 2022.