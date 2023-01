I veckans helgsnack vill vi veta vilken processor som SweClockers tycker är viktigast och varför. Hur viktig en processor är kan självklart motiveras på olika sätt: Kanske slog den ned som en bomb och formade om hela marknaden, eller så är det helt enkelt den första du ägde, eller den som du började överklocka med.

För Noelia var Intels Ivy Bridge-processorer vägen in i hobbyn och nördigheten, André vidhåller IBM POWER4:s förträfflighet, medan undertecknad alltid kommer ha en speciell plats i hjärtat för Toshibas, IBM:s och Sonys Cell BE. Hoppa in i tråden och berätta vad du tycker och tänker, ordet är fritt!