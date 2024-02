Ofta när jag ska sätta mig ned och försöka samla mina tankar i en krönika är det lätt att glida in i de kritiska tankarna och gnället ligger nära till hands. ofta finns det en liten slutknorr som andas hoppfullhet. Den här gången är risken att det enbart blir gnäll så håll till godo.

Den som har läst mina tidigare texter vet att jag inte var entusiast under datorns gyllene år under 90-talet. Inte heller var jag hårdvaruentusiast under tiden strax efter millennieskiftet, istället kom mitt inträde senare. I tonåren när jag tog mina första stapplande steg som datornörd tycker säkert en del av er att hårdvaruindustrin redan var förstörd och för likriktad. Bättre än tidigare på många sätt men säkerligen tråkigare.

En demokratiserad hobby

När vi nu är två månader in i herrens år 2024 blir jag allt mer övertygad om att det är ännu mer sant just nu än vad det någonsin varit tidigare. Det är ofrånkomligen så att hårdvaran och användarupplevelsen aldrig har varit mer lätt att använda eller ta till sig än tidigare. Det finns färre variabler att ta i beaktning för att få sin rigg att fungera. Det är lättare att göra den mer personlig med belysning, skärmar och dylikt. Tröskeln är lägre än någonsin för nybörjare att ta sig in i hobbyn, i alla fall när det kommer till byggnation och att göra sin dator mer estetiskt flådig.

I alla fall när man betraktar det från ett mer ytligt perspektiv. Där motargument finns är att de flesta system för belysning och mjukvara har blivit allt mer proprietär än tidigare. Tillverkarna ser gärna att du exklusivt använder deras lösningar, med deras kontaktdon och deras mjukvara. Samtidigt hörs ofta marknadsföringsmaterialet basunera ut att det är lättare än någonsin att göra din dator till din. Men kan din dator verkligen klassas som personlig om den är inlåst i en viss tillverkares ekosystem?

Det är roligt att allt fler hittar in i värmen.

Nuläget tillåter förvisso den insatta användaren att kringgå mjukvarulås genom open-source lösningar. Sällan fungerar de dock lika bra.

DIY är inte längre undvarat de mest inbitna, förvisso har det demokratiserat hobbyn till stor del. Men det är också ett signum på hur hobbyn har förändrats i grunden sedan tiden SweC öppnade dörrarna. Istället för att samlas kring ett intresse som sådant med en organiskt framväxt community tar varumärken allt mer plats och agerar uppsamlingsplats för de inbitna.

Det är kanske en naturlig del i hur en bransch utvecklas och "mognar" allteftersom den omsätter mer pengar men det gör också interaktionerna mer transaktionella. Framförallt är detta noterbart på större internationella uppsamlingsplatser och communitys. Du behöver inte längre fråga om tips för hur du ska spraymåla dina fläktar vita, de finns redan ett trepack med företagets egna kontakt att köpa. Du behöver knappast fråga hur du lättast monterar en transparent sidopanel, chassit säljs redan med en sådan. Bästa sättet att montera en belsynings-strip? Det behövs inget idéutbyte, det går att köpa färdiga lister med magneter eller specialanpassade för ditt chassi.

Gubbgnäll

Det går nog lätt att förstå min raljans som att jag motsätter mig att det blivit lättare för fler att ta del hårvaruhobbyn, så är dock inte fallet. Tvärtom tycker jag att det är roligt att allt fler hittar in i värmen.

Mitt gubbgnäll bör istället tolkas som att att jag kanske längtar tillbaka till en plats som andas mer anarki, punkrock och nybyggaranda än tillrättalagt, stigande grafer och styrelserum. Det är kanske dock genomgående så att i samband med att nisch blir mainstream behöver den som är på jakt efter något mer leta sig ut i ännu snävare kategorier.

Mitt intresse för hårdvara kommer nog inte falna än på många år, men jag fruktar för att hobbyn inom en snar framtid kommer vara ännu mer dominerad av prenumerationstjänster, segmentering och tillverkarspecifika-ekosystem. När pessimismen tränger sig på är det tur att jag har ljusglimten SweClockers att falla tillbaka på.