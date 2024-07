Sedan ett par somrar tillbaka är även vi i Sverige inbjudna till det globala shoppingfenomenet Amazon Prime Day – och nu är det snart dags igen. Under 48 timmar kan alla Prime-medlemmar botanisera bland tusentals prissänkta varor och klicka hem sina fynd från världens största e-handlare.

För att ta del av erbjudandena krävs alltså medlemskap i Amazon Prime, en prenumerationstjänst som även inkluderar snabb och gratis frakt samt tillgång till mängder av spel, filmer och tv-serier genom Prime Gaming och Prime Video.

Går pulsen upp när du tänker på vilka potentiella hårdvarufynd du skulle kunna göra under Prime Day rekommenderar vi regelbundna besök i SweClockers kampanjportal, där vi samlar medlemmarnas bästa tips från forumet.

Vissa är så kallade blixterbjudanden, vilket betyder att de bara är tillgängliga under en begränsad tid och kan sälja slut snabbt. Andra erbjudanden kan vara tillgängliga under hela Prime Day, men endast så länge lagret räcker. Du gör med andra ord klokt i att kika in ofta och vara snabb om just den vara du är på jakt efter skulle dyka upp.

Amazon Prime Day drar igång en minut över tolv natten mot tisdag den 16 juli och avslutas vid midnatt onsdagen därpå. Häng med!

