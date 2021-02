Kan inte öppna appar

Hej,

Jag har nyligen byggt en ny dator som är fullt funktionerande och jag började spela lite rainbow six siege på den men efter en stund så stängde jag av adaptive sync för jag ville se hur många fps min dator kunde pumpa ut men sen dess kan jag inte komma in på spelet igen. Jag har testat allt känns det som, sätta tillbaka adaptive sync, avinstallera och installera spelet, avinstallera och installera launchern, stänga av och sätta på datorn. Men jag får fortfarande inte gå in på spelet, den syns på aktivitetsfältet men jag kan inte gå in. När jag håller markören över spelets bild i aktivitetsfältet så ser jag att den är igång och är i startmenyn men jag får inte upp det på skärmen så jag faktiskt kan trycka och spela men inget händer.

Uppskattar alla svar!