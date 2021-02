python - tidsstyrning

Tror det saknas något grundläggande om hur datorer och algoritmer fungerar här.

All programkod körs igenom en gång, precis som en teaterpjäs, eller filmmanuskript. Så är programscript och programmering samma sak. Python är inte unikt där på något sätt. Vill man åstadkomma det där inom så måste man skriva tidshantering med sin kod/sitt program.

Däremot är de praxis att inte återuppfinna hjulet flera gånger eller komplicera till sina problem i onödan. De flesta/(alla!?) operativsystem har redan denna tidsfunktionalitet inbyggd. I Windows finns schemaläggaren. I linux crontab. etc. som anropar program eller script vissa tider.

Det som värderas högt idag är att kunna skriva kod som andra människor kan stå. Man får inga poäng av att skriva rappakalja som ingen annan än den som skrev det förstår, eller ens själv om 2 veckor. Tänk att programmering i de flesta fall är 98% av förstå andras kod, för att sedan spendera max 2% av tiden för att lägga till sin ändring/funktion utan att förstöra något i det stora hela.

Less is more