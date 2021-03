Har precis samma setup som du fast 16gb 3200mhz.

Har tyvärr inte spelat de spelen men har legat på typ

110 fps i Horizon zero dawn

130 fps i shadow of the tomb raider

130 fps i remnant from the ashes.

Allt maxat i 1440p

13000ish låter rätt bekant i time spy men kan kolla upp vad jag hade.

Däremot har jag problem nu med assasins creed origins. Kommer inte över 66 fps average. Har 66fps på ultra high men det hjälper inte att sänka till high. Fortfarande 66 fps. Skumt.

Kör med SAM och PBO enabled