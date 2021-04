Koppling av en strömbrytare med 4 sladdar?

Utifrån produktbeskrivningen och vad du skriver så finns här 5 st stift, varav 4 är framkopplade som det är.

Två av dessa är för belysningen (blå ring). Du kan använda denna som power-LED. Jag skulle GISSA på att det är röd som är plus, och svart som är minus, detta eftersom detta är ganska vanliga färgkoder för plus och minus i lågspänningssystem. Oklart hur mycket spänning du ska ha genom detta, men det borde vara rätt safe att testa med Power LED-utgången på moderkortet.

Uteslutningsmetoden säger därför att det bör vara den gröna och den blåa som är själva knappen.

Angående NO/NC, detta har att göra med att knappen är omkopplingsbar mellan att knappen sluter kretsen när den är nedtryckt (d.v.s. normalt är kretsen öppen, normally open, NO), eller tvärtom, d.v.s. att kretsen är normalt sluten och öppnas när du trycker (normally closed, NC). För en powerknapp vill du köra med NO.

Har du en multimeter så kan du verifiera detta rätt enkelt, kör i kontinuitetsläge, se om det är kontinuitet mellan grön och blå, och om det förändras med intryckt knapp.