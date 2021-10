Kan inte logga in på router.

Hej, kan inte logga in på routen. Har testat starta om den och hålla in res knappen. Det konstiga är att det går att logga in i några sekunder efter själva resten, men sedan loggas man ut och sen fungerar inte användarnamn och lösen. Använder lösen och användarnamn router/fiber konverteraren har från fabrik. Själva hårdvaran är en Inteno EG400.

Någon har har någon aning om hur man kan lösa detta? tacksam för svar.