Tre decennier efter Raven Softwares hyllade medeltidsslaktare Heretic, samt uppföljaren Hexen, såg dagens ljus lanserades spelserien på nytt under gårdagen. Bakom uppdateringen står Nightdive Studios, kända för spelrestaureringar som System Shock och Quake II Remastered.

Den nya utgåvan, med det något generiska namnet Heretic + Hexen, är tillgänglig på PC (Steam, GOG, Microsoft Store), Xbox One och Series X|S, PlayStation 4/5 samt Nintendo Switch. Utöver originaltitlarna ingår även expansionen Deathkings of the Dark Citadel, men även två nyskapade kampanjer titulerade Heretic: Faith Renewed samt Hexen: Vestiges of Grandeur. Tillsammans innehåller samlingen över 230 kartor, varav 120 är avsedda för deathmatch.

Den mest påtagliga skillnaden för PC-spelare är övergången till KEX-motorn, vilket ger stöd för upp till 4K UHD-upplösning 120 FPS, samt inbyggt moddstöd. Även musiken har fått sig en uppdatering signerad kompositören Andrew Hulshult (Dusk, Doom Eternal: The Ancient Gods). Retroentusiaster kan dock pusta ut, originalsoundtracket är valbart.

Utöver split-screen multiplayer för upp till fyra personer (åtta på Xbox Series X/S samt PC) utlovas onlinestöd för upp till 16 spelare, med eller mot varandra. Detta inkluderar även crossplay, så att PC- och konsolägare kan spela tillsammans.

Den nya versionen ersätter tidigare digitala utgåvor, vilket innebär att spelare som redan äger titlarna får tillgång till remastern utan extra kostnad.