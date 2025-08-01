Efter att president Donald Trump krävt att Intels vd avgår, på den egenägda plattformen Truth Social, svarar nu Lip-Bu Tan på kommentaren i ett brev på företagets hemsida. Tan menar att han har styrelsens förtroende, och att det inte finns intressekonflikter kopplade till Kina.

Tan, som har bott i USA de senaste 40 åren, skriver vidare att man nu arbetar med att nå ut till den amerikanska administrationen för att för att reda ut de frågetecken och den desinformation som cirkulerat kring hans tidigare roller på Walden International och Cadence Design Systems.

"Jag delar fullt ut presidentens engagemant för att stärka USA:s nationella och ekonomiska säkerhet", skriver Tan. "Jag är stolt över att leda ett företag som är så centralt för dessa mål."

Konflikten har sin grund i ett öppet brev från den republikanske senatorn Tom Cotton, som uppmanade Intels styrelse att svara på frågor om Tans tidigare investeringar i kinesiska bolag med påstådda kopplingar till militären. Detta med bakgrund av det statliga anslaget om närmare 8 miljarder US dollar som Intel säkrat genom CHIPS and Science Act, en lag avsedd att öka amerikansk tillverkning, utveckling och forskning om halvledarteknik.

Den politiska debatten blossar olägligt upp för Intel, som den senaste tiden har tampats med tekniska tillverkningshinder samt vikande vinster som resulterat i upprepad personalreducering.