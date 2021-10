Hej! Säljer ett Vega 64 Gigabyte Gaming OC

Köpte kortet av en nära vän som själv inte orkat annonsera ut det. Tror han köpte det någon gång under Vega64s "glansdagar", när det var AMDs snabbaste kort.

Kortet är knappt använt, enligt min vän så körde han bara med det under en kort period. Anledningen stavas coil whine, något han är väldigt känslig för. Jag testspelade lite på kortet och kan bekräfta att det finns coil whine vid lite högre fps, tror vi snackar 80+ fps, så definitivt något man kan uppleva under spel och inte bara i menyer med skyhöga fps.

Utgår dock från att någon miner köper kortet och där har jag ingen aning om hur coil whine brukar uppenbara sig.

Kört furmark utan problem och körde Time Spy Stress Test och fick 99.4%, så kortet verkar inte ha blivit slött av sin långa semester.

Har tyvärr inget kvitto och har ärligt talat inte frågat efter det då garantin gick ut för längesen. Är det vitkigt för eventuell köpare så kan jag kolla om det går att få fram.

Kan skicka mot förskottsbetalning med Swish och det går även bra att hämta hemma hos mig i centrala Kalmar. Kan montera kortet för testkörning i så fall.

Saknar orginalkartongen, men jag har däremot en gammal låda till ett 1070 som kortet ryms i och annat bra emballage.

Det är budgivning som gäller, i vanlig ordning så väljer jag själv vem jag säljer till och om jag säljer öht.

Har ett gäng referenser i marknadsreferenstråden.

Bud från 5000kr.

Väl mött,

Erik

